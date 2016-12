F1, San Paolo incorona Vettel

"Per qualche motivo stiamo ancora lottando per il campionato del mondo anche se la logica avrebbe detto che era impossibile. Godetevi oggi e qualunque cosa accada .. Grazie a tutti". Era stato questo il messaggio lanciato da Alonso prima del via e lo spagnolo ci aveva visto lungo. Perché ancora una volta il circuito di Interlagos è stato il teatro di un altro campionato deciso sul filo del brivido, in cui i colpi di scena si sono susseguiti e ogni curva.

Alla fine onore a Vettel, anche solo per quello che è successo in quest'ultima gara (oltre all'incidente anche problemi nelle comunicazioni via radio ed errori di strategia dai box per Seb), ma pure ad Alonso, bravissimo a tenere sotto pressione l'armata Red Bull. Il GP brasiliano è stato il giusto epilogo di una stagione con tanti protagonisti, ma un solo campione. Lo stesso degli ultimi tre anni, il che conferma che questo Vettel è un fuoriclasse vero, altro che prodotto artificiale. Dalla sua parte ha avuto anche la sorte, perché uscire indenne dall'incidente della curva 4 è stato un vero e proprio miracolo. In quel momento sembrava che il destino avesse scelto Alonso. "Merito" di Senna, la cui entrata su Vettel ha mandato in testacoda il tedesco, ma mentre la Williams del nipote illustre si è distrutta, la macchina di del tedesco ha accusato pochi, marginali, danni. A questo punto Vettel ha iniziato una furiosa rimonta dal 22° posto, che lo ha portato sino alla sesta posizione al nono giro. Era già abbastanza per mettere al sicuro il titolo. La pioggia, però, ci ha messo il suo zampino, rendendo difficile la scelta delle strategie. Sembrava che dopo metà gara fosse tutto già deciso e invece nel finale è successo ancora di tutto. Prima il ritorno della pioggia, con Vettel che è entrato e uscito due volte dai box per un cambio gomme in successione, e poi l'incidente tra Hulkenberg e Hamilton, entrambi in lotta per la vittoria, che ha messo fuori gioco Lewis e costretto Nico a un drive-through, facendo fare un doppio passo avanti ad Alonso. Dietro, Vettel ha recuperato le posizioni di cui aveva bisogno, ancorandosi al sesto posto, abbastanza per fare tris, pilota più giovane della storia a riuscirci con i suoi soli 25 anni.

Sul podio, occupato da Jenson Button e dalle tute rosse di Alonso e Massa, che hanno regalato a Maranello il secondo posto nella classifica costruttori, non c'è salito, ma al termine di una giornata così è stato lui il vero vincitore. Per il resto, la gara è vissuta sulla fuga delle McLaren e di Hulkenberg, capaci di giocarsi le prime posizioni con un'altalena di sorpassi, che alla fine hanno premiato Button, il quale ha chiuso l'anno allo stesso modo in cui l'aveva iniziato a Melbourne: vincendo. Ma San Paolo è stata anche l'ultima gara della carriera, della sua seconda carriera, di Michael Schumacher. Ha chiuso settimo, come il suo numero sulla Mercedes e i titoli mondiali conquistati. Un segno del destino e un passaggio di consegne.

LA CRONACA DEL GP DEL BRASILE