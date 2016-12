Gp Macao, altro tragico incidente

foto SportMediaset Correlati GP Macao tragico: morto Carreira 14:03 - Tracciato maledetto. Seconda morte nel giro di 24 ore sul circuito di Macao. Dopo il tragico schianto del pilota portoghese Luis Carreira, sulla stessa pista è morto infatti il pilota di automobili di Hong Kong Phillip Yau Wing-choi. La sua Chevrolet Cruze si è schiantata a 200 km/h contro le barriere durante una sessione di qualifiche della CTM Macau Touring Car Cup per il 46° Macau Grand Prix e ha preso fuoco. - Tracciato maledetto. Seconda morte nel giro di 24 ore sul circuito di. Dopo il tragico schianto del pilota portoghese, sulla stessa pista è morto infatti il pilota di automobili di Hong Kong. La sua Chevrolet Cruze si è schiantata a 200 km/h contro le barriere durante una sessione di qualifiche della CTM Macau Touring Car Cup per il 46° Macau Grand Prix e ha preso fuoco.

Quando sono arrivati i soccorsi, Yau era già in condizioni critiche ed era ancora imprigionato nell'abitacolo dell'auto. Trasferito d'urgenza in ospedale, è deceduto circa mezz'ora dopo il ricovero.



Ha cercato di spegnere le polemiche sul nascere Joao Manuel Costa Antunes, coordinatore del comitato organizzatore della gara, considerata una delle più impegnative e pericolose al mondo: "In oltre sessant'anni di Gran Premio, gli standard di sicurezza possono reputarsi accettabili", ha tagliato corto Costa Antunes, ricordando come tra le sole moto vi siano stati due morti dal 2005. "Chi vive di sport motoristici sa esattamente di che cosa sto parlando", ha concluso.