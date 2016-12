Sci: Lindsey Vonn lascia l'ospedale

foto SportMediaset Correlati Sci, mistero Vonn: è in ospedal 10:03 - La sciatrice Lindsey Vonn ha lasciato l'ospedale di Vail (Colorado), dove era stata ricoverata lunedì. Ad annunciarlo è il suo portavoce Kay: ''Lindsey si sente molto meglio ed è in grado di lasciare l'ospedale. I medici stanno cercando di determinare le cause dell'indisposizione, ma lei ha risposto molto bene ai trattamenti''. La Vonn è stata ufficialmente ricoverata per dolori addominali, ma secondo alcuni media la motivazione è un'altra: depressione. - La sciatriceha lasciato l'ospedale di Vail (Colorado), dove era stata ricoverata lunedì. Ad annunciarlo è il suo portavoce Kay: ''ed è in grado di lasciare l'ospedale. I medici stanno cercando di determinare le cause dell'indisposizione, ma lei ha risposto molto bene ai trattamenti''. La Vonn è stata, ma secondo alcuni media la motivazione è un'altra:

La 28enne Vonn, vincitrice di quattro Coppa del Mondo, era sofferente da due settimane, aveva spiegato Kay senza entrare nel merito e a causa del ricovero aveva deciso di saltare lo slalom a Levi in Finlandia sabato scorso per prepararsi meglio per il week end ad Aspen, dove sono in programma uno slalom e e uno slalom gigante.