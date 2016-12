Scarponi: "Incontrai Ferrari due volte"

foto SportMediaset Correlati Vinokourov, scandalo alla Liegi 15:01 - ''Ho ammesso di aver visto un paio di volte Michele Ferrari. Mi sono informato, attraverso alcuni legali, se fosse inibito e a me non risultava. Mi aspetto una squalifica? Non lo so, ma spero di no perché sono stati due incontri rapidi in cui ho svolto due test''. Così il ciclista Michele Scarponi, vincitore del Giro d'Italia 2011, commenta dopo l'audizione in Procura Antidoping al Coni. "Voglio chiarire la mia posizione, spero si concluda tutto in fretta". - ''Ho ammesso di aver visto un paio di volte. Mi sono informato, attraverso alcuni legali, se fosse inibito e a me non risultava. Mi aspetto una? Non lo so, ma spero di no perché sono stati due incontri rapidi in cui ho svolto due test''. Così il ciclista, vincitore del Giro d'Italia 2011, commenta dopo l'audizione in Procura Antidoping al Coni. ", spero si concluda tutto in fretta".

L'atleta marchigiano, accompagnato dall'avvocato Alessandro Sivelli ha dovuto chiarire al Procuratore Ettore Torri le sue frequentazioni con il dottor Michele Ferrari, medico inibito nel 2002 per doping, emerse nell'inchiesta della Procura di Padova. ''Sono venuto a Roma spontaneamente per chiarire la mia posizione – ha spiegato Scarponi -. Confido che questa storia si concluda presto e che una decisione venga presa in tempi rapidi''.



Il ciclista, squalificato nel 2007 per 18 mesi per il suo coinvolgimento nell'Operacion Puerto, rischia un nuovo stop di almeno 3 mesi perché le norme nazionali antidoping vietano le frequentazioni dei tesserati con i medici inibiti. ''Si parla solo di ciclismo mentre gli altri sport nemmeno li andate ad annusare", tuona Scarponi.