Basket: la Cimberio Varese non si ferma più

- Non sa perdere lanel campionato di basket. I lombardi, battendoin trasferta, hanno conquistato la sesta vittoria in altrettante gare, consolidando un primato che, approfittando della sconfitta diin casa contro Brindisi (80-90), è diventato solitario. Risorgedopo la batosta in Eurolega battendo Avellino 79-67, mentreha battuto Biella 89-75. Siena e Milano si affronteranno nel Monday Night.

Ancora una volta la differenza in favore della Cimberio di Vitucci l'ha fatta Polonara e non solo per i 22 punti messi a referto. L'italiano è stato capace di piazzare tre bombe piazzate nei momenti decisivi del match, vanificando una buona prestazione della Juve Caserta. Torna a sorridere anche Cantù dopo l'imbarcata in Eurolega e lo fa superando in scioltezza Avellino. Il sorriso però è solo a metà per via dell'infortunio del playmaker Smith dopo soli due minuti di gioco. Uno show di Minard invece rilancia la Virtus Bologna contro Biella. I trentacinque punti dell'ala americana, ex di turno, hanno spianato la strada ai bolognesi. Per Biella è la terza batosta consecutiva.

I TABELLINI DI TUTTE LE PARTITE