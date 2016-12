Lindsey, niente gare con gli uomini

non gareggerà con gli uomini. Fine della storia. La, come previsto, ha respinto la richiesta della campionessa statunitense di partecipare a fine novembre alla discesa maschile di Coppa del Mondo a. Lindsey, se vorrà, potrà fare l'apripista, ma dovrà chiedere il permesso al comitato organizzatore della gara.

Sostenuta anche dalla propria Federazione, l'americana dunque non potrà confrontarsi con gli uomini sullo stesso tracciato e continuerà a gareggiare con le donne, dominando le discese femminili. L'idea di misurarsi con i colleghi maschi non è piaciuta alla Fis, che non ha accettato eccezioni ad una richiesta che pareva avere soprattutto carattere pubblicitario.

Ad ogni modo, se Lindsey lo vorrà, a Lake Placid potrà fare da apripista. Il suo tempo non varrà, ma potrà mostrare al mondo il suo valore su un tracciato disegnato per gli uomini.