foto SportMediaset

10:09

- Senza gloria gli italiani della. Nelle tre gare giocate nella notte, ci sono state altrettante sconfitte. Ivanno al tappeto contro glie con l'exche gioca 29 minuti e mette a referto. Non brilla nemmeno Gallinari, anche per luiin 37 minuti nel match tra Denver e Miami. Sconfitto pure. Toronto si schianta contro i Nets e anche per il romano sonofinali.