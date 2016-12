Tennis: sorteggiati gironi Masters

foto SportMediaset Masters di fine anno che da lunedì infiammerà la O2 Arena di Londra. Per Novak Djokovic, che affronterà il torneo da n.1 al mondo, sorteggio poco benevolo: il serbo è stato inserito nel Gruppo A assieme a Murray, Berdych e Tsonga. Va meglio al super rivale Roger Federer, finito nel Gruppo B con Ferrer, Del Potro e Tipsarevic. All'Atp World Tour Finals partecipano i migliori 8 giocatori al mondo. Sono stati sorteggiati i due gironi deldi fine anno che da lunedì infiammerà la O2 Arena di. Per, che affronterà il torneo da n.1 al mondo, sorteggio poco benevolo: il serbo è stato inserito nel Gruppo A assieme a, Berdych e Tsonga. Va meglio al super rivale, finito nel Gruppo B cone Tipsarevic. All'Atp World Tour Finals partecipano i migliori 8 giocatori al mondo.

Si parte con la formula dei round robin: ogni giocatore si scontrerà con tutti gli avversari del proprio girone. Ne verrà fuori una classifica a punti, in cui i primi due di ogni raggruppamento passano in semifinale. Nonostante l'assenza di Nadal, il torneo resta affascinante. Federer, campione uscente, è reduce da una settimana di riposo dopo la sconfitta in finale a Basilea (proprio da Del Potro). Anche Djokovic e Murray hanno giocato poco: entrambi sono stati subito eliminati a Parigi Bercy. Le premesse per un grande spettacolo ci sono tutte.