Vinokourov, scandalo alla Liegi-Bastogne-Liegi

- Dopo lo scandalo doping del 2007, altra grana in arrivo per il ciclista kazako. Il fresco olimpionico di Londra, infatti, nel 2010 avrebbe pagatoal russoper assicurarsi la, la più antica corsa in linea del ciclismo su strada. Il pm padovano Benedetto Roberti ha già trasmesso all'Uci e alla procura di Liegi il contenuto di due mail e di un paio di bonifici bancari che provano la combine.

La prima mail, indirizzata da Kolobnev (team Katusha) a Vinokourov è datata 26 aprile 2010, ossia il giorno dopo la conquista della corsa da parte di Vino: "Ti ricordi bene, avevo un'ottima possibilità... - si legge nel messaggio, tradotto dal cirillico all'italiano e pubblicato dal 'Corriere della Sera' - Non so se ho fatto bene. L'ho fatto non per il contratto ma per il rispetto tuo e per la situazione in cui ti trovavi (...) Se al tuo posto ci fosse stato un altro io avrei corso per la vincita, per la gloria e per i bonus". Invece no, Kolobnev non ha ostacolato la vittoria del kazako ed è rimasto semplicemente in scia, piazzandosi 2° a qualche metro di distanza. "Adesso aspetto pazientemente - prosegue il russo nella mail - I miei dati trasferiscili da qualche parte e cancella il messaggio. Sennò rimango senza le palle". In coda alla mail compaiono la coordinate del suo conto corrente presso la Bsi di Locarno.

La risposta di Vinokourov tarda un po' ad arrivare. E' l'8 maggio: "Ciao Kolobok (è il soprannome, ndr), scusami se non ti ho risposto per molto tempo. Non ti preoccupare, hai fatto tutto bene (...) Secondo l'accordo non rti preoccupare, farò tutto. Dovrai aspettare un po'". Neanche tanto. Perché fra i movimenti bancari rinvenuti dal procuratore svizzero di Neuchatel sul conto di Kolobnev, il primo bonifico di 100mila euro giunto da Vinokourov (il mittente è certificato) è datato 12 luglio. Il secondo pagamento - di 50mila euro - risale invece al 28 dicembre.

Vinokourov, che quel 25 aprile di due anni fa si vantava per aver vinto senza doping, adesso è indagato per frode sportiva. Il kazako, che nel frattempo è diventato campione olimpico a Londra, ha 39 anni e ha detto basta al ciclismo. All'Uci, con in testa il presidente McQuaid, resta da portare avanti un'indagine penale che potrebbe riservare al kazako spiacevoli sorprese. Truccare la corsa più antica del mondo è un fatto che non può passare inosservato.