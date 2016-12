Nba: vincono i Bulls di Belinelli

L'esordio diin regular season non porta bene ai. L'italiano segna 23 punti (con 5/14 al tiro e 2/9 da tre), ma Denver si ferma a: 102-89. Tutto facile per, che annienta Cleveland in trasferta: 115-86 con 8 punti diin 21' di utilizzo.ancora a secco: nonostante i 40 di Bryant i gialloviola perdono il derby coi Clippers (105-95).perde a. Per i Knicks oltre il 50% da tre.

Una vittoria e una sconfitta. Questo il bilancio degli italiani impegnati nella notte. Ai Nuggets non bastano i 23 punti di Danilo Gallinari che gioca 34 minuti nel match perso per 102-89 contro gli Orlando Magic. Il Gallo, che tira una quantità industriale di liberi (11/14), mette a referto anche 8 rimbalzi e 4 assist in 34'. Denver porta anche Ty Lawson (12) e Andre Miller (11) in doppia cifra, ma a fare la differenza sono Glen Davis (29) e JJ Redick (21) che trascinano i Magic al successo. Vince, invece, Chicago. Bene Marco Belinelli, per lui 8 punti e 2 rimbalzi nei 21 minuti che gioca contro i Cleveland Cavaliers, sconfitti dai Bulls con un eloquente 115-86 (Carlos Boozer e Richard Hamilton i migliori con 19 punti).

Pessime notizie in casa Lakers. Dopo aver perso tutte le gare di pre-season e Steve Nash per infortunio, LA è alla terza sconfitta su tre. Nel derby, Howard si ferma a 13 punti e 8 rimbalzi, vanificando la gran prestazione di Kobe. Per i Clippers gran prova di squadra: il migliore è Crawford con 21 punti. L'altra big, Miami, incappa nella prima sconfitta sul campo dei Knicks, che per una notte allietano New York dopo la devastazione di Sandy. Anthony parte a razzo e chiude con 30 punti e 10 rimbalzi. Heat mai in partita nonostante i 23 di James. Per New York fa tutta la differenza del mondo il tiro da tre punti: 19/36 la statistica finale, con il 52,8% dal campo. Bene anche Oklahoma, che batte Portland. Altra prestazione monstre di James Harden, che sul campo degli Hawks realizza 45 punti (dopo i 37 dell'esordio) e conduce Houston alla vittoria su Atlanta: 109-102.