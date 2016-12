foto SportMediaset

10:57

- Il tennista, numero 185 al mondo e figlio dell'omonimo ex astista, è ricoverato in un ospedale di Parigi dopo una caduta dal terzo piano dell'hotel in cui alloggiava. Secondo le ricostruzioni, Bubka sarebbe rimasto chiuso in bagno e avrebbe cercato di raggiungere la stanza attigua passando dalla finestra. Il 26enne ucraino, fidanzato della bielorussa Azarenka, è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.