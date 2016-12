Nba, Miami parte subito col botto

- E' iniziata col botto la. Ihanno ripreso con una vittoria sul proprio campo, 120-107, contro i. Prima della palla a due, simbolo del titolo 2012. Poi, a gara iniziata, grande gelo all'ingresso in campo di, colpo di mercato degli Heat ex di Boston. Allen ha chiuso con 19 punti. Meglio di lui hanno i Big Three:

I Celtics sono rimasti aggrappati alla partita fino in fondo, pur dovendo inseguire fin dall'inizio., 23 punti, e, 20 con 13 assist, non sono bastati, pur con anche iSconfitta anche per iche allo Staples Center cadono 99-91 contro iriesce a scendere in campo per i gialloviola e chiude con 22 punti,è il mgiliore con 23 punti e 13 rimbalzi. Per quanto riguarda i nuovi,firma i primi tre punti della stagione ma si ferma a 7 mentrechiude con 19 e 10 rimablzi.

Festeggiano però i Mavs che pur senza gli infortunati Nowitzki e Kaman passano grazie a una grande prova di squadra (6 giocatori in doppia cifra). La fuga decisiva arriva a inizio quarto periodo: Darren Collison, 17 punti, è il migliore per i texani. Il programma della notte è stato aperto dalla sfida di Cleveland, con i Cavaliers che hanno superato 94-84 gli Washington Wizards: Cavs trascinati dalla stella Kyrie Irving, 29 punti, e dal pivot brasiliano Varejao, 9 punti e 23 rimbalzi.