Basket, Sassari leader solitario

- In attesa di Varese-Cantù, ildiventa capolista solitario del campionato maschile di basket. I sardi si impongono per 100-90 sul campo della Scavolini Pesaro. Cade in casa l': 66-78 con Reggio Emilia. Battuta d'arresto anche per Bologna ad Avellino (87-77).supera Caserta 86-57. Cremona vince al supplementare a Montegranaro (80-74). Nell'anticipo di mezzogiorno Brindisi-63-82.

Insomma, il Banco di Sardegna Sassari fa maledettamente sul serio. In attese di vedere cosa farà Cantù nel derby di Varese, i sardi di coach Sacchetti mantengono l'imbattibilità anche al termine della quinta giornata di andata, andando ad espugnare l'Adriatic Arena, la tana della Scavolini Banca Marche Pesaro, sconfitta a domicilio per 100-90. Thorntorn grande protagonista della serata: 32 punti (in 35 minuti di impiego) e 40 di valutazione, una vera spina nel fianco per la difesa marchigiana, trafitta anche dai 37 punti complessivi dei due Diener. Fa invece notizia, ma in negativo, il capitombolo interno dell'Ea7 Emporio Armani Milano. I lombardi cedono alla neopromossa Reggio Emilia Trenkwalder per 78-66, messi al tappeto dalla vena realizzativa di Taylor (23 punti) e Brunner (14).

Porta bene, all'Acea Roma, la prima da capitano di Datome. I capitolini di Calvani dilagano nell'ultimo quarto e rifilano alla JuveCaserta un eloquente 86-57, frutto dei 18 punti di un motivato Datome (stesso bottino per Jelovac) e dei 14 di Goss. Cade anche la Saie3 Bologna: i virtussini subiscono al PalaDelMauro la grinta della Sidigas Avellino, che fa sua la contesa per 87-77 con 23 punti di Richardson (20 di Smith tra gli emiliani). C'è voluto invece un supplementare per decidere la sfida tra la Sutor Montegranaro e la Vanoli Cremona: la spuntano i lombardi per 80-74 con 21 punti di Harris, top-scorer dell'incontro. Infine, vittoria convincente dell'Umana Reyer Venezia, che si impone sul parquet dell'Enel Brindisi per 82-63 con 26 punti (e 30 di valutazione) di un'immarcabile Diawara.

L'attesa, però, è tutta per i due posticipi di lunedì sera che metteranno di fronte quattro delle principlai squadre del campionato: da una parte Varese ospiterà Cantù, dall'altra Siena sarà in campo a Biella.