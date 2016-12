Tennis, Serena regina del Masters

foto SportMediaset

Anche se la classifica dice altro, èla numero uno del tennis femminile. L'americana lo ha confermato dominando idi Istanbul. In Turchia Serena ha travolto in finale anchecon il punteggio di 6-4, 6-3 dopo 1h29' di gioco. Per lei, che non giocava un torneo dal successo agli Us Open di inizio settembre, è il terzo successo al Masters di fine anno dopo quelli del 2001 e del 2009.