Masters, svanito il sogno della Errani

foto SportMediaset 23:46 - Sara Errani saluta i Wta Championships. La 25enne romagnola ha perso il match con Agnieszka Radwanska, mancando così il secondo posto del Girone Bianco e la semifinale dei Masters. La tennista azzurra ha lottato per tutta la partita, ma non è riuscita a superare la polacca, cedendo in tre set (6-7, 7-5, 6-4). A Istanbul Sara Errani è invece ancora in corsa nel doppio con Roberta Vinci. saluta i. La 25enne romagnola ha perso il match con, mancando così il secondo posto del Girone Bianco e la semifinale dei. La tennista azzurra ha lottato per tutta la partita, ma non è riuscita a superare la polacca, cedendo in tre set (). A Istanbulè invece ancora in corsa nel doppio con

All'esordio nei Masters, la romagnola ha lottato per oltre tre ore contro la Radwanska, cercando la vittoria fino alla fine. Penalizzata come al solito dal servizio, l'Errani ha vinto il primo set al tie-break ed è arrivata a condurre per 5-4 il secondo. Poi la Radwanska ha infilato sei giochi di fila ipotecando la vittoria finale e dando vita a una sfida molto combattuta e ricca di colpi spettacolari. Scambi lunghi, palle corte e colpi vincenti hanno divertito il pubblico per tre ore e mezza.



La Errani, eliminata, chiude la sua avventura nel torneo fra le migliori otto della stagione con il bilancio di due sconfitte (contro Maria Sharapova e Radwanska) e una vittoria (contro l'australiana Samantha Stosur). Avanza in semifinale, invece, la Radwanska. Gia' qualificata la russa Sharapova come prima del girone.