Superbike: Melandri condannato a 19 mesi

- Il motociclistaè stato è stato condannato daldi carcere per residenza fittizia. La sentenza è stata emessa dal giudice Schieretti nella serata di giovedì ma la pena è stata sospesa. Il pilota, che milita incon la Bmw, ha trasferito nel 2001 la sua residenza a Derby, in, al fine di evadere le imposte in Italia fra il 2003 e il 2005 per diversi milioni di euro.

Il Pm Isabella Cavallari, titolare del fascicolo, aveva chiesto un anno e nove mesi al termine di una requisitoria nella quale aveva preso in considerazione i flussi di denaro del pilota ravennate, il suo patrimonio e quello dei suoi più stretti familiari (padre e sorella) per dimostrare che, nonostante quella residenza a Derby, il centro dei suoi interessi fosse rimasto nella città romagnola. La difesa - avvocato Stefano Vezzadini di Bologna - aveva invece sostenuto che si era trattato di un trasloco reale tanto che Melandri aveva prima affittato e poi comperato un immobile. A riprova anche l'iscrizione in una palestra del posto e una lista di nomi di persone pronte a riferire che ''Macio'' viveva per davvero in Gran Bretagna.

Il procedimento era nato da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate che aveva trasmesso poi tutto per competenza a Ravenna. In quel contesto, lo stesso che aveva portato ad addebiti anche per Valentino Rossi, era emerso che Melandri a fine 2000 aveva chiuso partita Iva e si era iscritto all'aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, per tornare a pagare le imposte nel Belpaese solo nel 2007. Sotto il profilo fiscale, da tempo il campione ha chiuso i suoi conti con il fisco tramite con un accordo.