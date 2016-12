F1: Vettel comanda le libere in India

Nel segno di Vettel. La prima verifica in pista si chiude con il tedesco davanti. Seb per una volta non si nasconde e manda un messaggio ad Alonso, in due parole: primo crono e quattro decimi di margine sullo spagnolo, che è terzo. Non conta granchè a livello di tempi, ma è un segnale, perchè in queste quattro gare che restano la lotta si fa anche sui nervi, anche nei tempi utili per altre verifiche.

In mezzo ai due si piazza Button, mentre l'altra McLaren, quella di Hamilton è quarta a 2 millesimi da Alonso. Lewis potrebbe essere l'uomo in più in questa sfida a due, nel senso che è carico tanto da poter sottrarre terreno a uno per regalarne all'altro, in un'alleanza involontaria. In realtà, a ben guardare, è più facile immaginarlo ad appoggiare Vettel che non Alonso, il suo vero rivale mentale.

Alonso che non fa una piega quando se lo ritrova davanti al box, a studiarsi la sua rossa. Non si scompone, lo spagnolo, anche perché l'inglese, per coprirsi dai fotografi, fa la passeggiatina con l'ombrello. Il sole è alto, il termometro è a trenta gradi e il gesto risulta piuttosto goffo. La lotta Red Bull-Ferrari finisce a favore dei tori anche nel confronto Webber-Massa. L'australiano è quinto, il brasiliano settimo. Mentre 20esimo chiude Gutierrez, sul sedile di Perez influenzato, ma pronto per riprendersi il volante in sessione 2.