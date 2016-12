Basket: Milano si ferma in Eurolega

- Dopo due vittorie consecutive, per l'arriva il primo stop europeo: ilpassa al Forum per. La squadra di Scariolo scappa fino al +11 nel secondo quarto, ma viene risucchiata prima dell'intervallo lungo. Lo strappo ospite arriva nella frazione finale, quandoe Bjelica (18 e 20 punti), fanno a fette la difesa milanese. Per l'Olimpia bene Bourousis (22+11 rimbalzi) ed Hairston (19).

Il Caja Laboral Vitoria si conferma la bestia nera dell'EA7 Olimpia Milano che cede in casa agli spagnoli nella sua prima sconfitta europea. Giocano meglio nel primo tempo gli uomini di Scariolo che arrivano anche sul +11 a metà del secondo quarto ma un fallo tecnico a Fotsis genera un 7-0 che riporta in partita i baschi che vanno all'intervallo con un solo punto da recuperare. Un brutto infortunio toglie dalla partita Andres Nocioni al 24' ma il Caja Laboral non sente la mancanza del suo forte veterano argentino, fino a quel momento miglior marcatore della sua squadra con 12 punti, e piazza un 10-2 che porta gli spagnoli in vantaggio. Il quarto fallo di Bourousis toglie presto dalla partita il miglior giocatore di Scariolo e l'ultimo quarto è una sofferenza per Milano che segna solo 5 punti in oltre 6' e va a -10 al 36'.