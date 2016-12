Contador: "Armstrong?Nessuna prova"

foto SportMediaset 17:55 - Prima il dossier dell'Usada, poi la conferma da parte dell'Uci della revoca dei 7 Tour de France vinti da Lance Armstrong. Motivo? Doping. In difesa dell'americano interviene Alberto Contador. "E' stato umiliato e linciato, l'hanno distrutto - dice lo spagnolo -. Non c'è alcuna prova contro di lui, niente di nuovo. Si sono appoggiati su testimoni che già esistevano nel 2005. Io rispetto le scelte di ciascun corridore ma mi sembra un po' tardi". - Prima il dossier, poi la conferma da parte dell'Uci della revoca dei 7vinti da. Motivo? Doping. In difesa dell'americano interviene. "E' stato umiliato e linciato, l'hanno distrutto - dice lo spagnolo -. Non c'è alcuna prova contro di lui, niente di nuovo. Si sono appoggiati su testimoni che già esistevano nel 2005. Io rispetto le scelte di ciascun corridore ma mi sembra un po' tardi".

Contador e Armstrong sono stati compagni di squadra nell'Astana: la convivenza fra i due non è stata semplice nel Tour del 2009, edizione vinta dallo spagnolo e chiusa al terzo posto da Lance. "Dal mio punto di vista, Armstrong è stato umiliato e linciato. Lo hanno distrutto, ma se il ciclismo è popolare negli Stati Uniti è grazie a lui. Se lì conoscono il Tour è grazie a lui. Se negli Usa esistono squadre e gare di alto livello è grazie a lui".



Lo spagnolo, nel giorno in cui a Parigi viene svelata l'edizione numero 100 del Tour de France, si sofferma poi sul presente: "Non c'è un granché da cambiare al giorno d'oggi. Abbiamo l'obbligo di reperibilità e non siamo mai stati così controllati".