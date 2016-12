Ferrari: "La Kostner era con Alex"

foto SportMediaset Correlati Armstrong: revocati i 7 Tour 11:24 - La reazione del dottor Michele Ferrari, medico al centro di molti scandali doping come quello di Lance Armstrong e Alex Schwazer, è affidata a un e-Book ("Il dottor Mito") nel quale spiega le sue versioni. Fanno scalpore, in particolare, le sue rivelazioni a proposito del marciatore azzurro: "L'incontro sul camper? Era presente anche Carolina Kostner (fidanzata dell'ex atleta azzurro squalificato per Epo, ndr). E gli inquirenti lo sanno". - La reazione del dottor, medico al centro di molti scandali doping come quello di, è affidata a un e-Book ("Il dottor Mito") nel quale spiega le sue versioni. Fanno scalpore, in particolare, le sue rivelazioni a proposito del marciatore azzurro: "L'incontro sul camper? Era presente anche(fidanzata dell'ex atleta azzurro squalificato per Epo, ndr). E gli inquirenti lo sanno".

Per il dottor Ferrari, il fatto che fosse presente anche la Kostner "è la prova che in quell'incontro non si parlò di doping". La versione, ambigua, potrebbe invece mettere nei guai la pattinatrice. Sempre a proposito di Schwazer, nell'e-Book si può ascoltare anche un'audio-intervista del 2009 rilasciata dal professor Conconi, maestro di Ferrari: "Schwazer viene qui da me a Ferrara a fare dei test. Adesso ha una pacreatite, che va risolta. A lui e Sandro Damilano ho detto di non nominarmi".



Inevitabile un riferimento a Lance Armstrong. Michele Ferrari, due giorni prima della pubblicazione del dossier dell'Usada, dice di non aver avuto rapporti professionali con l'americano dall'1 ottobre 2004. Aggiunge, inoltre, di non aver mai assistito i corridori statunitensi che ora lo accusano. La vicenda, in ogni caso, non finirà qui, perché Ferrari ha annunciato azioni legali contro Coni e Federciclismo.