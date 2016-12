Basket: Milano vince la "classica" metropolitana

- Dopo le discusse sconfitte a Bologna ed Avellino,torna alla vittoria in campionato. Nel posticipo della quarta giornata, l'Emporio Armani batteal Forum per 87-82 e si riporta nel gruppo delle seste in classifica. L'Olimpia controlla fin dal primo quarto e trova ilall'ultimo intervallo. Nel finaleriporta la Virtus fino al -3, ma(top scorer con 26 punti) chiude i conti dalla lunetta. Per Milano ottimo

La solita Milano, a tratti imponente per la qualità del proprio roster, rischia di mandare per aria una vittoria già in tasca. Una banale palla persa da Cook, a 5' dal termine, e un antispotivo di Hendrix poco dopo, rimettono in partita Roma che, con Datome nelle vesti di trascinatore, ha per due volte il tiro del pareggio. Ma non lo centra. Così l'Olimpia festeggia la seconda vittoria stagionale in Italia (in Eurolega invece è 2/2) e allontana gli spettri di una classifica deludente.

Scariolo si gode a lungo Langford e Bourousis, salvo lasciarli in panca per buona parte dell'ultima frazione (per poco la scelta non diventa fatale). L'americano attacca dal palleggio e in arresto e tiro, risultando incontenibile - in tutto il primo tempo - per la difesa virtussina. Ioannis, invece, semina il panico nell'area avversaria in un terzo quarto monstre (chiuso con 14 punti). Per Roma gran prova di Datome (22), Goss (19) e Lawal (14). La squadra c'è, ma è ancora un gradino sotto ai milanesi.