Schumi, fuga anti-fisco

minaccia di lasciare la sua residenza inin caso di. Dal 2008, il tedesco vive con la sua famiglia in una lussuosa, sul lago di Ginevra. In un'intervista a Der Sonntag, Schumi ha espresso le sue perplessità sull'abolizione del pacchetto fiscale non escludendo la possibilità di lasciare la Svizzera.

Lo scorso venerdì, infatti, l'alleanza parlamentare di sinistra ha depositato a Berna l'iniziativa popolare "Stop ai privilegi fiscali dei milionari", con 103mila firme. Qualora l'iniziativa venisse accettata, il pilota tedesco, come molti altri milionari stranieri, potrebbe abbandonare il paese elvetico. Egli si descrive come una persona che pratica il suo sport in giro per il mondo senza essere attivo in Svizzera e non vorrebbe pagare le stesse tasse dei lavoratori locali.

Nonostante la minaccia, le autorità locali della città di Gland non sono in allarme: "Non possiamo sapere quale sarebbe l'impatto della possibile partenza di Schumacher. E' ancora presto per dirlo - spiega Gerald Cretegny, sindaco della cittadina svizzera -. Nel nostro paese ci sono una dozzina di beneficiari dell'agevolazione fiscale. Nel nostro cantone (quello di Vaud) non sono state ancora abolite". Diversi Cantoni, come Zurigo e Basilea hanno già deciso di rimuovere la flat tax. In Svizzera ci sono circa 5.500 stranieri milionari che non esercitano un'attività lucrativa nel paese.