Ciclismo: morto Fiorenzo Magni

Nella sua Vaiano, in Toscana, si è spento a 91 anni Fiorenzo Magni. Era soprannominato il Leone delle Fiandre perché vinse consecutivamente tre Giri delle Fiandre a partire dal 1949. Nel suo palmares anche tre Giri d'Italia ('48, '51 e '55) ed è considerato il "terzo uomo" dell'epoca d'oro del ciclismo italiano, rivale di Fausto Coppi e Gino Bartali. Una volta appesa la bici al chiodo è stato anche commissario tecnico della Nazionale.

Il corridore di Vaiano fu anche uno dei dirigenti sportivi più illuminati e lungimiranti e a lui si deve, nel '54, la "scoperta" delle sponsorizzazioni. Ct della Nazionale dal 1963 al 1966, Magni vinse in carriera più di settanta corse, si aggiudico' sei tappe al Giro, sette al Tour e quattro alla Vuelta. Personaggio anche fuori dal mondo del ciclismo, Magni non nascose mai le sue simpatie fasciste e fu assolto, seppur per amnistia, dall'accusa di aver partecipato alla strage di Valibona nel '44 in cui vennero uccisi alcuni partigiani.