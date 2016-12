Ciclismo: Armstrong doppio addio

si dimette da presidente di. "Per evitare qualsiasi ripercussione negativa sulla fondazione che possa arrivare dalla controversia relativa alla mia carriera ciclistica", le parole con cui abbandona la fondazione da lui stesso creata. La decisione dopo il dossier Usada che lo ha squalificato a vita per doping. Per lo stesso motivo due suoi sponsor,, hanno deciso dicol texano.

Aveva fondato lui stesso la Livestrong (fondazione impegnata nella lotta contro il cancro), dopo che nel 1997 riuscì a sconfiggere la malattia, e ora Lance Armrstrong si è dimesso da presidente per permettere all'associazione di poter portare avanti i propri obiettivi senza ripercussioni negative legate alla squalifica per doping del texano.

Anche la Nike supporta la fondazione Livestrong, e continuerà a farlo nonostante abbia interrotto, con "grande dispiacere", il rapporto di sponsorship con Armstrong. L'azienda americana ha posto fine al contratto poichè "non autorizza l'uso di doping per migliorare le prestazioni sportive", così si legge in una nota del famoso marchio.

Come se non bastasse è poi arrivato l'addio del produttore di birra Anheuser-Busch, che ha fatto sapere che non rinnoverà il suo contratto di sponsorizzazione con l'atleta americano. ''Abbiamo deciso di non rinnovare il nostro rapporto con Lance Armstrong che scadrà alla fine del 2012'', si legge in un comunicato della società con cui Armstrong aveva un contratto dal 2009.