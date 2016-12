"Lance Armstrong pagò per vincere"

- Una nuova valanga travolge. L'ex campione americano, infatti, dopo le pesanti accuse di doping si vede recapitare anche quelle di corruzione. Secondo, suo compagno nel 1994 e 1995 alla Motorola, Armstrong avrebbe comprato dei colleghi per vincere alcune gare. "Ci promise quei soldi perché non fossimo aggressivi e non cercassimo di vincere", le parole del ciclista neozelandese in una deposizione.

"E' corretto dire che ci sono stati offerti dei soldi per consentire ad Armstrong di vincere? Sì, è corretto", ha ammesso Swart, che ha rivelato come il texano, nel '93, gli offrì 50mila dollari per aiutarlo a "combinare" il risultato di una serie di prove negli Stati Uniti che valevano un montepremi complessivo da un milione di dollari.

Il riferimento è al "Thrift Drug Triple Crown of Cycling" vinto nel 1993 da Armstrong e composto da tre prove: il Thrift Drug Classic a Pittsburgh, il K-Mart Classic of West Virginia e il CoreStates Championship a Philadelphia. Il texano incassò in quell'occasione un milione di dollari.

Armstrong, intanto, rischia di dover sborsare milioni di dollari e finire in carcere per spergiuro: il texano in più di un'occasione ha affermato sotto giuramento in tribunale di non essersi mai dopato e in virtù di questo ha vinto anche alcune cause per diffamazione, come quella col "Sunday Times", che ora intende rifarsi e chiedere un contro-risarcimento.