F1: Hulkenberg va alla Sauber

foto SportMediaset 15:27 - Nel mondiale 2013 il tedesco Nico Hulkenberg correrà con la Sauber. Il pilota ha firmato il contratto con la scuderia svizzera all'indomani del GP di Corea, disputato domenica scorsa a Yeongnam. Hulkenberg prenderà il posto di Sergio Perez, fresco di firma in McLaren. Il tedesco abbandona così la Force India dopo due stagioni: al suo posto si fanno i nomi del messicano Gutierrez e dello spagnolo Alguersuari, ma anche di Sutil e Buemi.

A quattro gare dalla fine del mondiale, Hulkenberg ha collezionato 45 punti (uno più del compagno Di Resta). Il tedesco è reduce da un brillante sesto posto nell'ultimo Gran Premio. Niko è alla sua terza stagione in Formula 1 (la prima fu alla Williams) dopo un paio di stagioni da collaudatore. La sua partenza, con destinazione Sauber, apre un buco importante in casa Force India. La scuderia di Vijay Mallya potrebbe ripiegare su Gutierrez, il secondo messicano della storia (dopo Perez) della F1, ma anche su Buemi, Sutil (licenziato lo scorso anno per far posto proprio a Hulkenberg) e Alguersuari, rimasti fuori dal circus nel 2012.