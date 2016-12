Baumgartner, la soggettiva del volo

foto SportMediaset Correlati "Ho avuto paura"

LA VERSIONE LEGO 15:11 - Domenica tutti hanno visto Felix Baumgartner lanciarsi dalla sua capsula a oltre 39mila metri di altezza: un puntino bianco su sfondo nero e nulla più, se non al momento del lancio. Ora spuntano anche le immagini di quello che il 43enne austriaco ha visto durante il lancio. Una visuale impressionante, da pelle d'oca, e anche fantastica. Ripresi, dalla telecamera on board, anche gli istanti in cui Felix ha iniziato a roteare su se stesso. - Domenica tutti hanno vistolanciarsi dalla sua capsula a oltre 39mila metri di altezza: un puntino bianco su sfondo nero e nulla più, se non al momento del lancio. Ora spuntano anche le immagini di quello che il 43enne austriaco ha visto durante il lancio. Una visuale impressionante, da pelle d'oca, e anche fantastica. Ripresi, dalla telecamera on board, anche gli istanti in cui Felix ha iniziato a roteare su se stesso.

TUTTI GUARDAVANO FELIX Lui guardava il mondo dall'alto e tutto il mondo aveva gli occhi puntati su di lui. Il lui in questione è Felix Baumgartner che domenica, con la sua impresa, ha catturato l'attenzione di tutti. Il 43enne austriaco con la sua missione ai confini dello spazio ha conquistato le prime pagine dei quotidiani di tutto il pianeta. Una rilevanza mediatica fortissima con 8 milioni di persone collegate su Youtube, record per L'aggregatore di video, a seguire la diretta. Exploit di ascolti anche per Italia 2 che ha seguito passo dopo passo l'avventura di Felix. L’evento ha totalizzato un ascolto medio di 867.000 telespettatori, con una share del 4.90% sul target individui e del 15.20% sul target uomini 15-34 anni. Alle ore 20.05, la delicata uscita di Baumgartner dalla capsula prima del lancio nel vuoto, ha registrato il picco massimo del 19.4% di share sul target uomini 15-34 anni. Alle 20.13, pochi istanti dopo aver aperto il paracadute, la discesa dell’austriaco ha registrato il picco di ascolto in telespettatori, pari a 1.856.000 totali. Successo anche per la diretta streaming targata Sportmediaset.it con diecimila utenti collegati, mentre in 100mila hanno visto la clip con tutto il lancio.