Montezemolo:"Non ci arrendiamo mai"

- Lac'è. Parola del presidentel'indomani del GP della Corea del Sud che ha visto il sorpasso di Vettel su Alonso in testa alla classifica del Mondiale. "Dobbiamo migliorare di due decimi. Sono fiducioso che ce la giocheremo fino alla fine, la Ferrari non si arrende mai. Spero che la ruota giri in nostro favore", dichiara il numero uno del Cavallino rampante. Su Massa: "Ci parlerò martedì e poi decideremo".

Il presidente della Rossa, a Radio1, apre al rinnovo del brasiliano: "Non ci sono dubbi che a metà stagione era impensabile riconfermare Massa, adesso ci sta dando quello che aspettiamo, martedì parleremo e poi prenderemo una decisione", confessa.

"Massa è andato molto bene a Monza, in Giappone, è un Massa ritrovato - prosegue Montezemolo - Gli ho chiesto di venire domani a Maranello e parleremo a lungo, credo che abbia sempre dato molto alla Ferrari e che abbia un buon affiatamento con Alonso. Punto su di lui per togliere punti agli avversari". Tra i due c'è "un rapporto perfetto, gli avrò parlato 40 volte quest'anno. E' vero che la macchina di inizio stagione aveva caratteristiche tali che non riusciva a guidarla ma gli ho sempre detto che avevamo bisogno di una sua reazione e da Spa in poi ha cominciato ad andare meglio, sapeva che aveva tutto il supporto possibile della squadra".

Montezemolo non è preoccupato e guarda con ottimismo le ultime quattro gare: "Sono molto dispiaciuto, se penso che siamo andati alla sosta estiva con 50 punti di vantaggio e ora ci ritroviamo così... Ma in 20 anni alla Ferrari ne ho viste di tutti i colori, abbiamo perso un campionato all'ultimo metro, come con Massa nel 2008 o Alonso, o ne abbiamo vinto uno all'ultima gara come con Raikkonen. La speranza c'è ma c'è anche lavoro, determinazione e un'analisi seria di quello che è successo".