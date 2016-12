Basket: Sassari sgambetta Cantù sulla sirena

- Dopo lo stop casalingo in Eurolega,perde la sua prima gara stagionale anche in campionato. La formazione di Trinchieri cede allo scadere sul campo di(65-64) e consegna alla Dinamo ilin classifica in compagnia della. In attesa dei posticipi di lunedì di Siena e Milano, vincono anche(88-75 su Venezia),(77-66 su Reggio Emilia),(82-65 su Caserta) e(78-69 su Cremona).

La settimana nera di Cantù, aperta con la sconfitta subita da Lubiana in Europa, ha il suo culmine nell'ultimo tiro di Drake Diener a Sassari: due punti che condannano la Chebolletta e la costringono a salutare per il momento il primo posto in classifica. Alla formazione brianzola non basta la sostanza di Markoishvili e Smith, che chiudono rispettivamente con 16 e 15 punti. Per Sassari, adesso in vetta a quota 6 con la Virtus Bologna, 15 punti e 8 assist per Travis Diener.

Muovono la propria classifica Pesaro e Roma. La Scavolini ha vita facile contro la Reyer Venezia, ancora incapace di esprimere a pieno il proprio potenziale. Per Pesaro prova perfetta di Andrea Crosariol, con 18 punti e 9/9 dal campo. Bene anche Barbour con 16. L'Acea, invece, si sbarazza senza patemi di Reggio Emilia: 15 punti a testa per Goss e Czyz, solito contributo di Datome (13+8 rimbalzi). Biella coglie in casa la sua prima vittoria stagionale (splendido Robinson con 28 punti), Brindisi schianta Cremona (a cui non bastano i 30 di Harris) con un primo tempo monstre di Gibson (21 alla fine per lui). Anche per la squadra di Bucchi sono i primi due punti dell'anno.