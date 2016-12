MotoGP: le qualifiche verranno rivoluzionate

foto SportMediaset 12:53 - Dopo la Superbike e la F1, anche la MotoGP ha deciso di cambiare la formula delle qualifiche. Una rivoluzione a partire dal 2013. I piloti dovranno andare forte sin dal venerdì perché alla Qualyfing Practice (QP) di 15 minuti accederanno i migliori dieci della classifica dei tempi combinati dei tre turni di libere. Chi, invece, sarà fuori dalla top ten avrà a disposizione 15 minuti per conquistare gli ultimi due posti liberi per giocarsi la pole. - Dopo lae la, anche laha deciso di cambiare la formula delle qualifiche. Una rivoluzione a partire dal 2013. I piloti dovranno andare forte sin dal venerdì perché alla Qualyfing Practice (QP) di 15 minuti accederanno i migliori dieci della classifica dei tempi combinati dei tre turni di libere. Chi, invece, sarà fuori dalla top ten avrà a disposizione 15 minuti per conquistare gli ultimi due posti liberi per giocarsi la pole.

Nel sabato pomeriggio ci sarà anche un quarto turno di prove libere, questa volta di 30 minuti, accessibile a tutti. Una sorta di warm up in vista delle qualifiche. Poi, dopo 10 minuti di pausa, la QP1 in cui scenderanno in pista solo i piloti rimasti fuori dalla top ten. Quindici minuti per conquistare gli ultimi due pass per accedere al turno finale, quello che determinerà la griglia di partenza. Infine gli ultimi 15 minuti di fuoco con 12 moto in pista che andranno a comporre le prime quattro file della griglia di partenza. Formula studiata per favorire lo spettacolo.