Valentino Rossi: "Abbiamo fatto il massimo che potevamo fare"

foto SportMediaset 08:52 - Rossi non è soddisfatto del non è soddisfatto del 7° posto di Motegi : "Abbiamo fatto il massimo che potevamo fare durante tutto il fine settimana. Lavorando bene sulla moto per la gara e infatti avevo un buon setting. Purtroppo al momento questo è il nostro potenziale. Il nostro passo, soprattutto nei primi giri, non è a livello degli altri. Da quando abbiamo il nuovo telaio e il nuovo forcellone abbiamo trovato la costanza, però, c'è ancora tanto da lavorare".

Valentino aggiunge: "Ho guidato al massimo per tutta la gara e ho cercato di riprendere Bradl, e alla fine mi sono avvicinato. Ma in generale non siamo al livello dei primi e perdiamo ancora tanto in accelerazione, dove non riusciamo a mettere in terra tutti i cavalli perché le gomme slittano troppo. Soprattutto in uscita dalle curve lente. In ogni caso ci impegneremo al massimo fino alla fine e vedremo cosa viene fuori".



Sconsolato, e anche un po' dolorante, Hayden che spiega: "Non è stata una gran giornata. Siamo stati dietro per tutto il fine settimana, anche se questa mattina nel warm-up avevamo recuperato un po' di terreno. Purtroppo in gara invece ho avuto nuovamente problemi in frenata, soprattutto nei primi giri. Avendo poco feeling sull'anteriore tendevo ad allargare le traiettorie ,e sebbene la situazione sia progressivamente migliorata sotto quel punto di vista, c'era anche una vibrazione posteriore che mi impediva di mantenere un buon ritmo. Normalmente la nostra moto in frenata è molto forte, è un peccato che sia io sia Vale qui abbiamo faticato proprio in quest'area. In ogni caso è bello aver finito una gara e avere un punto da cui ripartire. Vorrei ringraziare il nostro fisioterapista, "Freddie" Dente che mi ha aiutato a gestire il fine settimana con un frattura al polso. Cercheremo di fare di più a Sepang".