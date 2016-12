Alonso: "Serve un ultimo step"

foto SportMediaset 17:01 - Il Alonso: "Sono felice della prestazione della nostra macchina. E' un buon risultato per me e Felipe, ma ora serve un ultimo step per essere competitivi come la Red Bull". Quarto, Massa aggiunge: "La F2012 qui ha funzionato molto bene, il bilanciamento era perfetto e sono riuscito a sfruttarla al 100% dall'inizio alla fine. Ho sorpassato Raikkonen e poi Hamilton, il passo era buonissimo". - Il terzo posto in Corea del sud fa stringere i denti ad: "Sono felice della prestazione della nostra macchina. E' un buon risultato per me e Felipe, ma ora serve un ultimo step per essere competitivi come la Red Bull". Quarto,aggiunge: "La F2012 qui ha funzionato molto bene, il bilanciamento era perfetto e sono riuscito a sfruttarla al 100% dall'inizio alla fine. Ho sorpassato Raikkonen e poi Hamilton, il passo era buonissimo".

Nonostante abbia perso la leadership del mondiale, Fernando vede il bicchiere mezzo pieno: "Dobbiamo essere felici della nostra performance. Sono arrivato terzo e Massa quarto, subito dietro le due Red Bull che in questa gara erano difficili da battere. E' un buon risultato visto ceh abbiamo anche scavalcato la McLaren nel Mondiale costruttori. Situazione che non ci aspettavamo due o tre gare fa. Adesso dobbiamo diventare competitivi come le Red Bull e allora potremo vedere quattro belle gare finali".



Intanto nel finale Massa ha rallentato per non mettere pressione su Alonso che lo precedeva: "Per Fernando ogni punto è importante, è in lotta per il campionato. Sono comunque contento perché ho fatto una gara veloce, molto vicina a quelle prestazioni che mi hanno fatto vincere in passato".



Infine Domenicali fa il punto sugli obiettivi per le prossime gare: "Alonso è stato superato da Vettel? E' vero, ma sinceramente non è così fondamentale. L'importante è migliorare la prestazione perché i conti si fanno alla fine e mi ha fatto piacere vedere le nostre due macchine lì davanti. Dobbiamo continuare a crederci, la pressione adesso è della Red Bull, sono contento, era una gara difficile dal punto di vista psicologico per Alonso dopo quanto era successo nella scorsa gara. Novità tecniche in India? Vediamo...".