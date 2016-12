"Mondiale? Tutto può succedere"

Il nuovo leader ammette di aver fatto un solo errore: "Era importante partire bene e così è stato, anche se mi trovato sul lato sporco, ho subito affiancato Mark (Webber, ndr), il rettilineo è lungo, ho usato il kers per difendermi e dopo la terza curva sono riuscito ad andare avanti. Mark era sempre vicino, ho fatto due bellissimi pit-stop, ho commesso solo un errore in tutta la gara, avevamo un certo divario e siamo riusciti a conservarlo. I primi due stint sono stati molto difficili, nell'ultimo avevo trovato un ottimo bilanciamento ma ormai era tardi".

Un po' di amarezza, invece, per Mark Webber che dopo la pole position sperava nella vittoria. "La partenza non p stata eccezionale, dovrò rivedere quello che ho fatto - l'analisi a fine gara del pilota australiano - Speravo di recuperare ma non ce l'ho fatta e a quel punto ho cercato di mantenere il passo, di prendermi cura delle gomme". Un misto di emozioni per il numero due Red Bull: "Da una parte sono deluso, dall'altra sono felice per questo ottimo risultato di squadra"

Dietro alla rinascita delle Red Bull c'è come al solito Adrian Newey. "Io alla Mercedes? No, sono felice alla Red Bull. Non mi aspettavo questo dominio - ammette il progettista inglese - . Le qualifiche sono andate bene, abbiamo fatto primo e secondo, ma questo non garantiva nulla dal punto di vista del passo gara. L'usura delle gomme anteriori, tra l'altro, è stata molto marcata per tutti i piloti, c'era la possibilità di rovinare la gara. Ci sono state molte variazioni nel corso della stagioni, abbiamo visto molti cambiamenti anche a seconda del circuito, siamo tutti vicini ed è stato un anno molto complicato finora, nessuna squadra è riuscita a mantenere un dominio continuo. Stiamo sviluppando la macchina dell'anno prossimo, il tempo dedicato alle componenti nuove è poco".