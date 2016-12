Pedrosa: "Tutto sotto controllo"

è soddisfatto per la vittoria di Motegi per"E' stata una gara difficile, il passo era molto alto. All'inizio ho cercato di capire come si comportava la moto perché in qualifica avevamo avuto molti problemi. Anche in gara ho avuto un po' di chattering, ma sono riuscito a controllarloo. Alla fine ho tenuto tutto sotto controllo e gestito il distacco. E' una bella vittoria per me e per la Honda qui in Giappone".

Loprecisa: "Non avevo grandi aspettative. Poi ho visto che la moto non andava male e potevo lottare con Lorenzo, finché sono anche riuscito a passarlo. Allora ho provato subito a spingere per alcuni giri e alla fine è arrivata una bella vittoria". Lorenzo non si rammarica per il 2° posto in Giappone : "Abbiamo lavorato bene e ho fatto una buona gara. Ho cercato di prendere subito margine su Pedrosa, ma piu di 4 decimi non sono riuscito a guadagnare. Forse c'era una po' di differenza tra noi e la Honda in gara. Quindi mi sono limitato a seguirlo. Ho dato il meglio e vedremo nei prossimi GP come andranno le cose. Comunque un buon secondo posto".Infine è molto felice per il terzo posto: "E' il secondo podio della stagione. Da fuori la lotta con Crutchlow può sembrare divertente, ma da dentro il casco guidare e combattere così è sempre molto impegnativo. Sono molto contento del lavoro fatto nel weekend e sapevo di poter fare una buona gara, con un buon passo. Abbiamo fatto un buon risultato, ma dobbiamo continuare a lavorare per fare meglio, anche se mi trovo molto bene su questa moto e con il team. All'inizio non sono partito molto bene e faticavo a fare i sorpassi, poi quando sono arrivato dietro a Crutchlow avevo paura di stargli in scia perché avevo problemi con i freni. Anche nel warm-up avevamo visto che si scaldavano davvero tanto e poteva essere pericoloso. Negli ultimi giri però ho provato ad attaccare e abbiamo lottato duro per molte curve. Per fortuna alla fine sono riuscito a centrare il podio ed è stato divertente. Speriamo di continuare a fare bene".