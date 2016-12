Rally: si ribalta e finisce su un tetto

foto SportMediaset

12:47

- Curioso incidente al, ptova Irc. Una, infatti, è finita sul tetto di una casa durante una prova speciale sopra Ventimiglia, in località Apricale. I due componenti dell'equipaggio, i finlandesi, in corsa per la vittoria, sono rimasti illesi, così come gli abitanti della casa, che si trova sotto il piano stradale. Nella prova notturna il pilota ha perso il controllo dell'auto uscendo di strada e rimanendo fermo sul tetto. Il pilota quando è sceso dalla vettura è rimasto stupefatto dell'accaduto, come i tanti spettatori a bordo strada. Hanninen e Markkula si sono quindi dovuti calare dal tetto mentre l'auto è rimasta al suo posto fino a quando è stata recuperata con una gru.