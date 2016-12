MotoGP, Pedrosa vince a Motegi

(Honda) vince il, tagliando il traguardo davanti a(Yamaha, 2°). Lotta serrata per il terzo posto con(Honda, 3°) che ha la meglio su(Yamaha), che rompe nel finale.(Yamaha) è 4° beffando uno Stoner (Honda, 5°) in difficoltà.(Honda) è 6° davanti alle, con la wild card(Yamaha) 9°. In classifica Lorenzo resta leader a 310 punti, +28 su Dani.

Quella di Motegi è la gara delle coppie. A partire dal tandem formato da Lorenzo e Pedrosa, che fin dal via si mettono in testa di andare in fuga uno in scia all'altro. Mentre al termine del primo giro Spies si autoelimina finendo dritto nella via di fuga, in fondo al rettilineo, lasciando così Crutchlow solitario in terza posizione. E' invece il duo Honda composto da Bautista e Stoner, che lotta subito per la quarta piazza. Ma Alvaro, fresco di rinnovo con Gresini per il 2013, tiene a bada un Casey che fatica fin dalle prime battute. Detto che l'australiano è saggio a non esagerare con gli entusiasmi, visti i problemi fisici non del tutto risolti e un set-up tutt'altro che a punto.

Lotta invece per la sesta piazza la coppia Bradl-Dovizioso, con Andrea che inizialmente temporeggia, ma prima della metà gara passa il rookie tedesco. Tutto questo mentre i due boys Ducati viaggiano "comodi" in ottava e nona piazza: Rossi davanti ad Hayden con un pugno di secondi di margine. Nicky deve però guardarsi le spalle dalla wild card Nakasuga, pericoloso in decima piazza.

Davanti Pedrosa rompe gli indugi passando Lorenzo, che non sembra riuscire a tenere il ritmo della Honda e perde terreno a vista d'occhio. Intanto Bautista allunga su Stoner e va a prendere la scia di Crutchlow. Entrambi guidano sulle uova per giocarsi il terzo posto. Mentre non è giornata per Stoner che, quando mancano otto giri al termine, si vede portare via anche la quinta piazza da un Dovizioso nettamente più veloce. Tocca quindi a Bautista sfidare Crutchlow, passandolo dopo un pressing serrato. Lo spagnolo prova una fuga impossibile, con i freni incandescenti e le ciclistiche delle due moto messe in crisi ad ogni curva. Con l'inglese che non ci sta e tira una staccata da pazzo, riprendendosi la posizione. E' un botta e risposta continuo e spettacolare, finché la M1 di Cal si ammutolisce abbandonandolo all'ultimo giro.

E' dunque Pedrosa che taglia il traguardo con oltre 4" di vantaggio su Lorenzo. Jorge è costretto ad accontentarsi di un secondo posto "furbo" nell'ottica del mondiale di cui resta leader. Podio tutto spagnolo, completato da Bautista che arriva ben 10" prima di Dovizioso, 4°. Sono invece 20 i secondi di ritardo accusati da Stoner, mentre è un 7° posto senza particolari guizzi quello di Rossi, dimenticato dalle inquadrature TV. Infine rischia di "fumarsi" l'ottava piazza Hayden, che arriva davanti a un ottimo Nakasuke solo per pochi millesimi. Barbera chiude la top ten.



