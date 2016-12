F1, Webber in pole davanti a Vettel

La conferma e la sorpresa. Nel sabato coreano si è avuta la certezza che qui le Red Bull sono pressoché imbattibili. Un ultimo settore da urlo, dove fanno la differenza a testimoniare l'ottimo set up. Monoposto fortissime sul giro singolo e anche sul passo di gara. Tutti si aspettavano quindi la pole di Vettel e invece ecco spuntare Mark Webber, che mancava all'appuntamento con la pole dal GP di Monaco. L'australiano ha lasciato scatenare il compagno di squadra in Q1 e Q2, per poi beffarlo nei dieci minuti decisivi. All'ultimo giro, il numero due delle lattine volanti ha alzato la voce e ha beffato, di appena 74 millesimi, il campione del mondo, relegato così in seconda piazza e un po' nervoso. Detto che Seb è stato un po' penalizzato dalla pista molto sporca nella tornata decisiva. Ma c'è da scommettere che in gara sarà tutta un'altra storia. Visto che c'è un Mondiale in ballo e potrebbe arrivare un "velato" ordine di scuderia, anche se il team principal Chris Horner ha subito precisato che non ci sarà nulla di tutto questo.

Poi Fernando Alonso (1:37.534) che si è difeso discretamente bene e ha dimostrato alla concorrenza di poter lottare per il podio: il terzo posto è ampiamente alla sua portata. Il ferrarista partirà quarto accanto a Hamilton (McLaren), un buon risultato viste le ultime prestazione nei precedenti GP. Qualifiche che si possono definire positive per la Rossa, con Felipe Massa che centra la sesta piazza preceduto da Raikkonen, pericoloso outsider per il Mondiale. Poi Grosjean prima del terzetto tutto tedesco Hulkenberg (Force India), Rosberg e Schumacher (Mercedes). Dei big è mancato solo Jenson Button che non è riuscito a qualificarsi alla Q3 e partirà dalla undicesima piazza: lo aspetta una gara tutta in rimonta, ma l'inglese è un asso della strategia e la sfida non lo spaventa.

