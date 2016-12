Nuoto, Alessia Filippi abbandona le vasche

. La campionessa azzurra di nuoto, 25 anni, ha infatti annunciato che mette fine alla sua carriera. "E' una scelta difficile, sono in questo mondo da sempre e questo sport è la mia vita. Purtroppo il momento di dire basta è arrivato e mi spiace dover prendere atto che la decisione non dipenda soltanto da me" ha detto l'atleta romana, polemizzando con il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle.

"A giugno - ha infatti spiegato - mi è stato comunicato che le nostre strade si sarebbero divise".In carriera la Filippi ha vintoa Roma nel 2009 e il, distanza su cui ha conquistato l'argento alle Olimpiadi di Pechino. "Ora bisogna guardare avanti - ha aggiunto la nuotatrice - Per me comincia una vita nuova, dove continuerò a nuotare, anche se per puro piacere e dove cercherò di trasmettere quei valori che mi ha insegnato lo sport condividendoli con le persone care e colleghi futuri. Nell'ultimo anno ero tornata a gareggiare come civile per il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. Sono stati mesi per me fantastici, riuscendo ad ottenere la qualificazione olimpica raggiunta a marzo. Evidentemente non è bastato per rientrare nei loro piani futuri. Mi è crollato il mondo addosso".