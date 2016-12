F1, in Corea Alonso insegue le Red Bull

Quando dopo mezz’ora di sessione pomeridiana i monitor recitavano Massa e Alonso davanti a Button, Hamilton e Vettel, aleggiava qualche ghigno, non tanto degli uomini Ferrari, quanto dei ferraristi. Poi il solito Vettel deve essersi stancato, piazzando un 1’38”832 (3 secondi più lento della pole di Hamilton 2011) a un soffio da Webber e un po’ di più dagli altri. E’ indubbio che sia stato un venerdì da ottimismo rosso però, non fosse che essendo venerdì – come ripetuto fino alla nausea – si potrebbero nascondere sorprese poco gradite. Vedi la Red Bull che avendo deciso di investire la prima giornata su prove di parti nuove potrebbe, in caso di scarsa soddisfazione, tornare alla versione base che, per capirsi, è pronta a tornare a volare esattamente come a Suzuka, e ben più di questi 3 decimi di vantaggio. Un pomeriggio in cui il sovrasterzo da sporco in pista della mattinata non è passato, anzi, regalando controsterzate in stile rallistico praticamente a tutti. E se si esce dalla traiettoria sono guai. Ferrari, dopo le prove dei pezzi nuovi in P1, si è concentrata sull’analisi delle due mescole, che qui sono Soft e Super Soft, un po’ come gli altri, con (un lungo e) dei problemi al Kers per Massa. E mentre Perez si ritrova a piedi per dei problemi all’attuatore del motore (Ferrari) e Hamilton trascorre del tempo ai box con i meccanici sdraiati a lavorare sul fondo, i tre settori alla fine sono firmati Schumi, Button e Webber a dimostrazione che il tratto finale guidato è affare Red Bull. Ultima mezz’ora dedicata, come sempre, al passo di gara su gomme morbide.

In mattinata è invece Alonso a guidare il gruppo fino a 4 minuti dal termine quando Hamilton abbassa il tempo dello spagnolo (che era ed è rimasto 1’39”450) di 170 decimi, autografando la prima sessione. Quindi: Hamilton (che nell’ultimo passaggio si migliora ulteriormente fino all’1’39”148) e Alonso (a 302 decimi), poi Webber (+427), Massa (+706), Vettel (+940), Schumacher (+1.073), con Massa, Hamilton e Vettel a far segnare i migliori tempi rispettivamente nel primo, secondo e terzo settore. Se il termometro Ferrari è Felipe, notizie molto buone, con la conferma che l’ultima parte del tracciato, misto e guidato, è roba Red Bull. Detto di un asfalto molto scivoloso, come previsioni, nessun gran imprevisto: giusto Alonso che blocca l’anteriore destra in fondo al rettilineo con il risultato di avere “Molte vibrazioni” nell’ultima parte di sessione, Schumacher che si lamenta per la posizione in cockpit e se la fa risistemare e le due Red Bull che si incrociano pericolosamente, come durante delle libere si potrebbe evitare. Il tutto con la sola mescola più dura (le Soft gialle) in pista, come consuetudine per la P1.