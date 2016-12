Eurolega, il cammino di Cantù è subito in salita

foto SportMediaset 23:18 - Comincia nel peggiore dei modi l'avventura di Cantù in Eurolega. La Mapooro è infatti stata sconfitta 84-71 sul parquet del Pala Desio all'esordio del Girone A dalla Union Olimpija, sulla carta la formazione più abbordabile del gruppo. Il Lubiana ha alla fine preso il largo negli ultimi due quarti grazie all'ottima difesa e agli errori al tiro del quintetto di coach Andrea Trinchieri. Inutili, per Cantù, i 13 punti di Markoishvili e i 16 di Aradori. - Comincia nel peggiore dei modi l'avventura diLaè infatti stata sconfitta 84-71 sul parquet del Pala Desio all'esordio del Girone A dalla, sulla carta la formazione più abbordabile del gruppo. Ilha alla fine preso il largo negli ultimi due quarti grazie all'ottima difesa e agli errori al tiro del quintetto di coachInutili, per Cantù, i 13 punti die i 16 di

La differenza alla resa dei conti l'hanno fatta le triple di Salin (per lui 15 punti in totale) nella parte finale dell'ultimo quarto. Dylan Page il più prolifico dei suoi con 17 punti, uno in più di Aron Baynes (16). Per Cantù come detto bene Pietro Aradori che ha messo a referto 16 punti e 8 rimbalzi. In doppia cifra anche Markoishvili (13) e Brooks (10). Per la squadra di Trinchieri prossimo impegno in Eurolega, in Grecia, per la sfida contro il Panathinaikos.