F1, la Sauber sceglie una donna

foto SportMediaset 11:28 - L'austriaca di origini indiane, Monisha Kaltenborn è il nuovo team principal della Sauber. Lo ha annunciato il fondatore della scuderia, Peter Sauber, che spiega il passaggio di testimone: "Questo è il momento giusto. Ci sono state una serie di gare a cui non ho potuto partecipare. Come il Giappone dove il team ha fatto una prestazione eccellente. Non ho dubbi sulle capacità di Monisha". La Kaltenborn è prima donna a ricoprire questo ruolo in F1. - L'austriaca di origini indiane,è il nuovo team principal della. Lo ha annunciato il fondatore della scuderia,, che spiega il passaggio di testimone: "Questo è il momento giusto. Ci sono state una serie di gare a cui non ho potuto partecipare. Come il Giappone dove il team ha fatto una prestazione eccellente. Non ho dubbi sulle capacità di Monisha". Laa ricoprire questo ruolo in F1.

Sauber precisa: "La decisione è stata presa già da tempo, ma abbiamo preferito attendere il momento migliore per dare l'annuncio".



La Kaltenborn, 41 anni, entrata in Sauber nel 2000, è co-proprietaria di un terzo della società, mentre Peter Sauber rimarrà come presidente del consiglio di amministrazione e responsabile per la direzione strategica del gruppo.



"Sono consapevole della grande responsabilità che ho nei confronti della scuderia - ha commentato la Kaltenborn -. Sauber ha fondato il team più di 40 anni fa, e in primavera saranno 20 anni da quando ha esordito in F1, siamo la quarta squadra più antica del circus. Aver costruito un progetto come questo, e tenerlo in vita in un ambiente difficile, è un risultato straordinario. Il mio obiettivo è prendere in mano la squadra e portarla al successo".