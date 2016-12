Baumgartner, giovedì secondo tentativo di lancio

Il primo, infatti, si è danneggiato durante l'esperimento del 9 ottobre. Baumgartner è stato per circa 45 minuti all'interno della capsula, in attesa del decollo. Mentre il pallone che lo avrebbe trasportato a 120mila piedi (oltre 36mila metri appunto) si gonfiava, una raffica di vento lo ha fatto arrotolare, danneggiandone la struttura. Le condizioni climatiche di Roswell, nel New Mexico, sono in netto miglioramento ma il prossimo tentativo sarà probabilmente domenica.

La missione, ribattezzata Red Bull Stratos, dovrebbe permettere a Baumgartner di raggiungere - durante il lancio - la velocità di 690 miglia orarie (oltre 1000 km/h), prima del morbido atterraggio in paracadute. Se la missione sarà completata con successo, verranno stabiliti quattro nuovi record mondiali: il volo a maggiore altitudine con equipaggio (36.000 metri/120.000 piedi), il lancio con paracadute da maggiore altezza, la prima persona a superare la barriera del suono durante una caduta libera e la caduta libera più lunga (approssimativamente 5 minuti e 30 secondi).