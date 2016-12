Alonso: "Il mondiale inizia adesso"

foto SportMediaset Correlati Valsecchi: "Mi merito la Formula 1" 16:14 - "Si ricomincia da zero, dovremo giocarci le nostre carte fino in fondo", è un Alonso realista quello che si prepara al al Gp di Corea. Per battere Vettel lo spagnolo punta sul team Ferrari: "Non ci ha regalato niente nessuno, anzi a Spa e Suzuka siamo stati penalizzati. Sono ancora in testa al mondiale perchè abbiamo sempre sfruttato al meglio la macchina che avevamo. In Formula 1 conta la squadra: si vince e si perde tutti insieme". - "Si ricomincia da zero, dovremo giocarci le nostre carte fino in fondo", è unrealista quello che si prepara al al. Per batterelo spagnolo punta sul team: "Non ci ha regalato niente nessuno, anzi asiamo stati penalizzati. Sono ancora in testa al mondiale perchè abbiamo sempre sfruttato al meglio la macchina che avevamo. Inconta la squadra: si vince e si perde tutti insieme".

Dopo l'incidente in Giappone che ha ridotto il suo vantaggio a soli 4 punti Alonso ha voglia di ritornare in pista: "Abbiamo migliorato la vettura in maniera importante rispetto all'inizio del campionato. Il miracolo che ci ha fatto arrivare sin qui non ha origine divina ma è il frutto del lavoro fatto da tutti noi". Vettel e la Red Bull sono avvertiti, la Ferrari è pronta a ripartire alla grande già da questo week end.