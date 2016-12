Stoner: "Venerdì sarà cruciale"

A oltre un mese e mezzo dalla sua ultima apparizione in pista,si ripresenterà in MotoGP questo weekend a. "E' un circuito molto “stop and go” con tante frenate violente e forti accelerazioni. E’ impegnativo per il fisico e la prima sessione sarà cruciale per capire come si comporterà la mia caviglia nello stivale, quanto sarò in grado di muoverla e quanta pressione potrò esercitare", ha detto l'australiano della

"Sarà bellissimo rivedere tutta la mia squadra e tornare in sella alla mia moto questo fine settimana a Motegi. Le ultime sei settimane sono state dure, sono dovuto restare a lungo seduto per far riposare la caviglia, ho fatto fisioterapia e ho cercato di impegnare il tempo in qualche modo. Per fortuna c’era Ally (la figlioletta, ndr) che mi ha tenuto occupato", ha aggiunto.

Con Stoner di nuovi in gara, non sarà più solo un duello tra Lorenzo e Pedrosa per la vittoria, ancne se il titolo ormai è perso: "Ho seguito le corse da casa e mi dispiace molto per l’incidente di Dani a Misano, ma queste cose succedono, come era accaduto a Jorge nel GP di Assen".