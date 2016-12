"Nervi saldi, Alonso è più forte"

- La rimonta mondiale di Vettel non preoccupache, attraverso il sito ufficiale della, scommette sulla Rossa: "E' in questi momenti che voglio vedere la Ferrari che conosco. Una squadra concentrata che mantenga i nervi saldi - dice -. Sappiamo di poter contare sul pilota piu' forte in circolazione e solo degli errori altrui gli hanno impedito, prima a Spa e poi a Suzuka, di mantenere a distanza di sicurezza gli avversari".

E ancora: "Parlerò presto al telefono conper dargli un'ulteriore motivazione ad affrontare queste ultime cinque gare con il coltello fra i denti, come deve fare tutta la squadra del resto".

Il numero uno della Ferrari prosegue nella sua analisi spiegando che "è stato molto importante il secondo posto di Felipe, il cui apporto diventa ancora più fondamentale in questa parte finale della stagione. Mi aspetto un lavoro straordinario dai nostri tecnici, che hanno dimostrato di esserne capaci: siamo perfettamente consapevoli che questo Mondiale dipende ancora da noi".



"Non dimentichiamoci che senza quelle due collisioni oggi Fernando avrebbe perlomeno una trentina di punti in più, ad essere pessimisti nel calcolo - conclude Montezemolo -. Nello sport come nella vita, la ruota gira, non bisogna mai dimenticarselo: per noi non lo ha fatto in senso positivo ultimamente ma non ci vuole niente perché cambi senso di marcia".