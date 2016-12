Superbike: Biaggi campione del Mondo

foto SportMediaset Correlati Rally, Loeb nove volte campione 16:33 - Max Biaggi non invecchia mai. Il pilota romano dell'Aprilia, grazie a un quinto posto in gara-2 a Magny Cours, si è laureato per la seconda volta campione del mondo Superbike. Tom Sykes (Kawasaki), diretto concorrente per il titolo, vince la seconda manche del GP di Francia ma chiude a 0,5 punti dal Corsaro. Melandri, invece, non partecipa alla battaglia finale per una caduta al settimo giro. Per Biaggi è il sesto titolo iridato della carriera. non invecchia mai. Il pilota romano dell', grazie a un quinto posto in gara-2 a, si è laureato per la seconda volta campione del mondo Superbike. Tom Sykes (Kawasaki), diretto concorrente per il titolo, vince la seconda manche del GP di Francia ma chiude a, invece, non partecipa alla battaglia finale per una caduta al settimo giro. Perè il sesto titolo iridato della carriera.

Mezzo punto, solo mezzo, che fa tutta la differenza di questo mondo. E consente a Max di chiudere in modo trionfale una stagione difficile, caratterizzata da alti e bassi e da una concorrenza accanita. L'ultimo ad arrendersi è Tom Sykes, in sella alla Kawasaki, che si affacciava all'ultima manche della stagione con un solo risultato possibile: la vittoria. La verdona del britannico guida gara-2 dall'inizio alla fine, esclusa una piccola parentesi targata Laverty. Biaggi, dopo la caduta di gara-1, si porta qualche scoria nel morale e parte piano dalla decima posizione. La rimonta non accenna a concretizzarsi fino al 14° giro, quando Max - dopo qualche brivido e un paio di lunghi - passa Checa e si appropria di quel quinto posto necessario per la matematica. Rotto l'incantesimo, Max torna a fare il suo ritmo, mentre la gara ha già congedato Melandri, protagonista di una bruttissima caduta al settimo giro. Sykes controlla le scorribande di Rea e Guintoli, rispettivamente secondo e terzo, ma non basta per il sorpasso iridato. Biaggi, con il sospirato quinto posto, è padrone del suo destino e regala all'Aprilia anche il titolo costruttori. Per il romano, 41 anni e già campione del mondo Sbk con la casa di Noale nel 2010, è il sesto titolo mondiale dopo quelli conquistati in 250 fra il 1994 e il 1997. Quando si dice campione senza età... MAGNY COURS: I RISULTATI DI GARA-2 SBK: LA CLASSIFICA FINALE