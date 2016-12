F1: Vettel domina il GP di Suzuka

IMPERATORE - La passione dei giapponesi per la Formula 1 è unica e rende il GP di Suzuka una vera festa della velocità. Consapevole di questo, Vettel ha messo in pista tutto il suo talento straordinario, forte di una vettura nettamente superiore alla concorrenza. Con il nuovo doppio diffusore posteriore firmato da Adrian Newey che ha funzionato a meraviglia. Un grande slam per Seb, che firma il weekend perfetto, permettendosi il lusso di stampare giri veloci a raffica nel finale, mandando in tensione gli ingegneri muretto box Red Bull. Così Vettel torna a mettere paura per il titolo, tanta, ad Alonso.



UN KO PESANTE - Per Fernando quello di Suzuka è stato invece un weekend nero. Sfortunato in qualifica, la gara dello spagnolo dura poche centinaia di metri: in partenza la Ferrari resta esterna nel primo curvone a destra, con l'alettone anteriore di Raikkonen che tocca e taglia la gomma posteriore della F2012, innescando il testacoda di Alonso. Il ferrarista finisce in mezzo alla pista rischiando di essere centrato dal gruppo, che fortunatamente riesce ad evitarlo. Il risultato è però un ritiro pesante. Un KO che di fatto annulla quasi completamente il vantaggio costruito da Nando con perizia e fatica. Tutto da rifare quindi, con Alonso chiaro che parla di "campionato corto di 5 gare". Avvertendo seriamente il team del Cavallino che, per vincere questo titolo, serve un'evoluzione tecnica importante. Un salto di qualità sul fronte delle prestazioni, da mettere in pista alla svelta.



MINE VAGANTI - Le Lotus sono ancora una volta l'ago della bilancia, la variabile impazzita, che condiziona i GP e di conseguenza il campionato. In partenza Raikkonen si porta in scia ad Alonso, restando all'esterno, quasi nell'erba, a tutti i costi pur di alzare un po' il piede. Che ci sta sul fronte dell'agonismo, ma resta una manovra un po' buttata lì. Non figlia dell'esperienza, tanto per vedere come va infilandosi nella mischia. E alla fine per Kimi va benone, visto che chiude la corsa al sesto posto, restando terzo nel mondiale a +5 su Hamilton che segue. Ma se il finlandese fa il suo, e l'incidente di gara in qualche modo ci può stare, è ancora una volta Grosjean che crea scompiglio al via, sempre all'interno della prima curva. Il francese conferma il suo ruolo di mina vagante in F1, pasticciando nel gruppo e centrando Webber, mettendolo di traverso per la gioia degli altri piloti che devono inventarsi manovre d'emergenza last second per non amplificare la frittata. Come spiega Rosberg, che suo malgrado resta coinvolto e finisce subito fuori dai giochi.



PODIO INASPETTATO - E' una vera Missione Impossibile quella di Massa e Kobayashi che conquistano un podio che vale più di mille parole. Felipe torna a festeggiare con lo champagne dopo ben 35 GP, facendo una gara perfetta, di quelle che non gli capitavano dalla notte dei tempi. Certo, i 20 secondi di ritardo da Vettel non sono pochi, ma la misura dell'impresa del brasiliano è data dagli illustri piloti che questa volta riesce a mettersi dietro, dopo 53 giri tirati e sotto pressione. Salva la giornata del Cavallino, che ora dovrà fare ancora più fatica a decidere se confermare o meno questo Massa così determinato. E' invece la gara della vita quella di Kobayashi, che sale sul podio di casa davanti ai suoi tifosi, che esplodono al saluto in lingua giapponese sventolando le bandierine col suo nome. Merito anche di una Sauber molto a punto, che si rammarica per l'esagerazione di Perez, finito in testacoda nella sabbia dopo una spettacolare lotta con Hamilton.



SEPARATI IN CASA - In casa McLaren sottolinenano che i problemi di assetto di Lewis sono stati determinati dalle scelte sbagliate fatte dall'inglese. Un dito puntato contro l'ex-pilota cresciuto e coccolato dal team di Woking, che ora ha scelto di passare alla Mercedes; e che poche gare fa aveva mostrato la sua telemetria su twitter per dimostrare gli errori del team. Aria pesante quindi, con il risultato di un quinto posto dietro al compagno di box, che nel futuro resterà invece fedele alla McLaren. Detto che Button ha fatto una partenza meravigliosa, provando in tutti i modi a salire sul podio. Purtroppo l'usura delle gomme ha condizionato il rendimento della McLaren, che però piazza Jenson a -3 punti da Webber, quinto nel mondiale. Segno di una classifica cortissima, che tra 7 giorni in Corea è destinata a cambiare ancora. Velocemente, per una Formula 1 sempre più spettacolare.

