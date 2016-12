Vettel a Suzuka: "Una qualifica praticamente perfetta"

- Sorride, che per il quarto anno di fila partirà in pole nel GP del Giappone: "Non è male. Sono molto contento del risultato. Ho fatto delle qualifiche perfette e non potevo chiedere di più alla macchina. Le libere sono andate bene, poi la macchina è migliorata ancora a ogni uscita e sono molto soddisfatto. La monoposto è stata davvero fantastica, sono riuscito a trovare il tempo ed è chiaro che mi aspetto una bella gara".

E' evidente chesi trova davvero a suo agio a Sukuza: "E' un circuito unico, speciale, veloce, con un grande tifo. E' stupendo guidare qui".Ancheconferma l'ottimo bilanciamento della: "E' stato un bel weekend, sia io che Sebastian abbiamo fatto una bella Q3 con un giro pulito anche se poi lui è stato più veloce di me. In questa stagione non ero riuscito a fare delle belle qualifiche, anche per colpa di alcune penalizzazioni, e partendo da dietro la gara è sempre più difficile. Oggi sono ben felice di essere in prima fila e mi aspetto un bel risultato anche per la gara. Queste qualifiche sono state un bel tonico per la squadra".Completa il terzetto dei primi, ma verrà retrocesso per aver sostituito il cambio della sua McLaren : "Fa un po' male perdere queste posizioni. Peccato, era andata bene, abbiamo fatto un bel miglioramento rispetto alle libere e anche il giro fatto nel Q2 è stato molto buono. Alla fine posso essere soddisfatto, ho apprezzato molto la possibilitè di guidare con gomme nuove e poco carburante".