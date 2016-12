Alonso: "In gara può succedere di tutto"

- Dato che l'ottimismo è il profumo della vita, vale la pena mandare in archivio una giornata un po' così e guardare avanti con un mezzo sorriso. Ilin griglia anon entusiasma, ma nemmeno lo smonta. Tutt'altro: "Siamo stati sfortunati come non mai, abbiamo beccato la bandiera gialla, potevamo fare il quarto tempo e, con la penalità a Button, partire terzi. Molto sfortunato oggi, speriamo molto fortunato domani".

E ancora: "Dicono che siamo sempre fortunati ma ci si dimentica quando invece le cose vanno storte", continua l'asturiano, la cui unica consolazione è essere riuscito a mettersi dietro le due McLaren. "Non sono state superveloci ma hanno il passo gara - avverte - E' un bene averle dietro ma restano forti e dovremo fare una buona partenza".



Anche perché le due Red Bull di Vettel e Webber sembrano volare: "Sono molto forti, a Singapore hanno vinto e questa è una pista adatta alle loro caratteristiche - riconosce Alonso - Sarà una domenica difficile in ottima punti, speriamo di finire la gara, visto che l'affidabilità è stata il nostro punto forte fino ad oggi, e tutto può succedere. Dovremo fare una buona partenza, una buona strategia, tenere le gomme sotto controllo e vedere cosa succede".

Perplesso più che deluso, Felipe Massa spiega: "Difficile dire cosa è successo. Non so se c'era un problema con questo set di gomme. E' molto strano. Proverò a fare una buona gara, non è mai facile qui e speriamo di fare un buon risultato".

E' invece rammaricato Stefano Domenicali: "Contavamo di partire con Fernando dalla terza posizione, purtroppo è arrivata quella bandiera gialla pesante. Non avevamo il passo delle Red Bull, ma la bandiera gialla ha danneggiato solo Fernando e partire da dietro rende le cose più difficili. Il podio resta comunque nelle nostre possibilità e dobbiamo centrarlo, sarà fondamentale la strategia, anche per superare le macchine che abbiamo davanti. Il rammarico è anche per Felipe che stava andando forte, ma non so poi cosa sia successo. Dobbiamo dire che la posizione di oggi non rispecchia il nostro valore".