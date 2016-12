F1: la pole di Suzuka va a Vettel

conquista la pole delgirando in 1:30.839 a. Prima fila tuttacon2°, davanti a(Sauber) e(Lotus).(McLaren) da 3° verrà retrocesso 8° per aver sostituito il cambio.(Sauber) è 5° e precede(Ferrari), rallentato dalleper il testacoda di(Lotus) 7°.(McLaren) è 9°,(Ferrari) 10° e(Mercedes) 23°.

La McLaren regala una prima fila facile alla Red Bull. Con Hamilton che sbaglia del tutto l'assetto da qualifica e Button che conquista un sofferto terzo posto, consapevole di dover poi retrocedere di cinque posizioni per aver sostituito il cambio. Un via libera netto alle "lattine" più veloci del mondo, che consegnano nelle mani orgogliose di Vettel la pole numero 34 in carriera. Detto che Seb stampa un giro mostruoso, unico pilota a infrangere il muro del 31", con Webber bravo a piazzarsi a +0.251. Mentre è pesante il distacco di +0.861 preso da Kobayashi, che però apre la seconda fila per la gioia dei tifosi giapponesi. E accanto alla Sauber torna nelle prime posizioni la Lotus di Grosjean. Ovvero lo "spericolato" francese, che rappresenta un pensiero in più per la terza fila composta da Perez e Alonso.

Una posizione molto scomoda per lo spagnolo del Cavallino, visto che il messicano - fresco di contratto con la McLaren - non avrà più nessun riguardo nei confronti della Rossa, anzi. Per Fernando quindi una qualifica da dimenticare, con quell'ultimo giro rovinato dalle bandiere gialle sventolate per il testacoda di un Raikkonen fuori misura. Anche se vedendo il potenziale velocistico della F2012 esibito in pista, era difficile sperare in un risultato sensibilmente diverso per Alonso.

Il decimo tempo e la quinta fila sono invece un regalo fatto da Hulkenberg (penalizzato di -5 posizioni per aver sotituito il cambio) a Massa. Dopo l'eliminazione nel Q2, questa volta il brasiliano è stato sfiorato dalla fortuna guadagnando una posizione facilmente. Chi invece è sprofondato negli abissi della 23.ma posizione è Schumacher. Il tedesco ha fatto una qualifica da ragioniere, consapevole della penalità di -10 posizioni rimediata nel tamponamento di Singapore. Ma nonostante le gomme risparmiate, questa ultima gara a Suzuka della carrierar di Michael parte decisamente in salita.

Vettel sotto inchiesta: solo una reprimenda per aver ostacolato Alonso

